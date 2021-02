Post Malone terrà un concerto virtuale per celebrare il 25 ° anniversario di Pokémon

Post Malone si unirà alla celebrazione del 25 ° anniversario di Pokémon con un concerto virtuale. Il rapper si esibirà il 27 febbraio in un evento digitale che inizierà all’1:00 italiana. Su YouTube, la società ha rilasciato un video teaser accanto alla notizia che include uno sguardo a una versione animata e molto Pixar dell’artista prima della performance. The Pokémon Company International ha annunciato P25, una serie di eventi musicali, il mese scorso con la notizia che sarà protagonista la pop star Katy Perry. Il concerto di Post Malone sarà un evento gratuito su cui i fan potranno sintonizzarsi sul sito web ufficiale dell’evento, YouTube o Twitch. Si prevede inoltre che l’evento includerà ulteriori notizie sui prossimi spettacoli musicali.

In assenza di eventi dal vivo, più giochi si stanno trasformando in concerti virtuali in questi giorni, con artisti come Lil Nas X in Roblox, e l’anno scorso, la performance di Travis Scott a Fortnite ha trasformato l’intero gioco in un grande palcoscenico. Insomma, speriamo di vedere molti più eventi di questo tipo dedicati al mondo dei videogiochi.