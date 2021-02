Street Fighter V: Eleven è il nuovo personaggio bonus

Annunciata ufficialmente come l’ultima stagione di Street Fighter V di Capcom, la stagione 5 reintroduce diversi personaggi preferiti dai fan tra cui Dan e Rose della serie Street Fighter Alpha Gold di Street Fighter III e Akira di Rival Schools. Prima dello streaming dell’aggiornamento invernale 2021 di Capcom, i rumor relativi a uno dei personaggi che sarebbero stati essere rivelati nello showcase, Eleven, sono trapelate su Twitch.

La prima apparizione di Eleven nel gioco di Street Fighter V è stata come NPC nella modalità storia di Urien: era il prototipo di Twelve, un personaggio di Street Fighter III: Third Strike, il cui espediente prevedeva la copia dell’aspetto e del set di mosse di un altro combattente inclusa la super mossa. Eleven possiede abilità simili a quelle del suo successore, tranne per il fatto che si trasforma completamente in un personaggio a caso, determinato all’inizio di ogni partita. I personaggi in cui può trasformarsi sono determinati da quelli che il giocatore ha già sbloccato.

Il fattore casuale che coinvolge le mosse e l’incertezza che determinano il personaggio che il giocatore dovrà utilizzare ad inizio partita, è stato confrontato con altri personaggi di vari combattenti del passato: Mokujin della serie Tekken, noto come combattente mimico che inizia ogni round con le mosse di un personaggio diverso scelte in modo casuale. Poiché la rivelazione di Eleven è un’anteprima del suo potenziale, non è sicuro se Eleven abbia abilità intrinseche che potrebbero modificare le statistiche della sua forma copiata dal combattente originale. Eleven sarà incluso come contenuto bonus per chi acquista la stagione 5 di Street Fighter V. Street Fighter V è ora disponibile per PC e PlayStation 4.