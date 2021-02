Gal Gun Returns: disponibile da oggi, ecco il trailer di lancio

Da oggi 12 febbraio è disponibile anche qui in Europa Gal Gun Returns, nuovo capitolo della serie sviluppata da Inti Creates. Per l’occasione PQube, che distribuisce il gioco in occidente, ha pubblicato anche un trailer di lancio, che potete vedere qui sotto.

Il gioco arriva su PC (via Steam) e Nintendo Switch. Ricordiamo che a fine 2020 era arrivata la notizia della cancellazione della versione Xbox One.

Queste le informazioni su Gal Gun Returns attraverso la pagina Steam:

Un cast immenso, con oltre 70 ragazze!

Somma le eroine principali, gli angeli e tutti gli studenti/docenti dell’accademia insieme e ottieni un immenso cast, con oltre 70 personaggi! In aggiunta agli studenti e ai docenti, potresti pure imbatterti in alcune signorine che sono un raro avvistamento! Usa la tua Pistola a Feromoni per fermare le orde di ragazze che cercano di confessarti il loro amore, e potresti arrivare a un felice finale con il tuo unico vero amore!

Punta ai Colpi d’Estasi!

Ogni ragazza possiede un punto debole su cui la Pistola a Feromoni è più efficace! Saprai di averlo trovato quando vedrai apparire cose come 「ハッ」 e 「キュン」! Tieni ferma la mira e colpisci quel punto, provocando così un Colpo d’Estasi che renderà euforica la ragazza in un colpo solo!

Prova la soddisfazione della Modalità Doki Doki!

Una volta soddisfatte certe condizioni, potrai concentrarti seriamente e sparare in maniera portentosa contro una ragazza da varie angolature, con la Modalità Doki Doki! Riempi la Barra Doki Doki della ragazza entro lo scadere del tempo e non solo scatenerai in lei euforia, ma verrai pure ricompensato per i tuoi… sforzi!

Un’Assoluta Ricchezza di Biancheria a Motivi!

L’autentica estetica in quelle zone nascoste racchiude l’essenza di Gal*Gun! Ci sono un totale di 423 tipi di mutandine che aspettano di essere scoperte! Potrebbero addirittura arrivarne altre?!

Le Ragazze Sono Ancora Più Carine di Prima!

Sono passati dieci anni dall’originale, e queste donzelle sono più affascinanti che mai! Alcuni personaggi hanno nuove acconciature e altri piccoli cambiamenti che li fanno risaltare ancora di più!

Gioca a Varie Modalità!

Innamorati della ragazza dei tuoi sogni nella Modalità Storia, mostra le tue capacità come tiratore scelto nella Modalità Attacco Punteggio, vivi la tua fantasia di una Modalità Doki Doki con più persone con il Carnevale Doki Doki e molto altro ancora!

Dialoghi completamente Doppiati!

Tutte le 70 e più ragazze nel gioco sono state doppiate da un magnifico gruppo di attrici! Goditi ogni minuto della performance di questo cast incredibile!

La maggior parte dei DLC è pre-caricato!

Dai bikini a grembiuli e altro, il popolare DLC di allora è pronto all’uso fin dall’inizio!

Eventi CG ovunque!

Sono state aggiunte nuove Descrizioni Grafiche per l’introduzione di ciascuna eroina, oltre che in vari momenti della storia!

Modalità Galleria Completa!

Oltre 250 illustrazioni, vecchie e nuove, ti aspettano per essere ammirate!