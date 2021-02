Snowrunner: disponibile il nuovo DLC Locate & Deliver

SnowRunner, l’esperienza di gioco fuoristrada definitiva di Saber Interactive e Focus Home Interactive, si espande ulteriormente grazie al rilascio del DLC Season 3: Locate & Deliver. Questo aggiornamento include due mappe ambientate nella regione del Wisconsin, tre veicoli fuoristrada e diversi nuovi contenuti gratuiti per tutti i giocatori di SnowRunner.

Lo Stato del Wisconsin (Stati Uniti) fa oggi il suo debutto in SnowRunner all’interno del DLC Season 3: Locate & Deliver, preparatevi a esplorare questo territorio densamente boscoso, caratterizzato dalla presenza di fiumi e di pericolose zone acquitrinose, alla guida dei nuovi modelli di fuoristrada: International PayStar Twin Steer, Pacific P512 PF e BOAR 45318.

In contemporanea con il lancio del DLC, sono stati rilasciati anche nuovi contenuti gratuiti (prove, carichi, missioni e personalizzazioni estetiche per i veicoli) fruibili gratuitamente da tutti i videogiocatori di SnowRunner e che vanno ad aggiungersi alla grande selezione di mod create dalla community per console e PC. SnowRunner è disponibile ora per PlayStation 4, Xbox One e PC. Il nuovo contenuto di gioco Season 3: Locate & Deliver, incluso nell’offerta Season Pass, è disponibile anche per l’acquisto come DLC standalone.