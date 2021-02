Impys Awards 2021: la celebrazione della community è al centro dell’evento

Per festeggiare l’anniversario dell’uscita di Dreams, il giorno 14 febbraio si terrano gli Impys Awards 2021, la manifestazione annuale durante la quale Media Molecule premia le creazioni del Dreamiverse in 23 differenti categorie.

Quest’anno però, una novità subentra in campo. Difatti, tutta la premiazione sarà svolta, per la prima volta in assoluto, interamente all’interno di Dreams, come fosse appunto un “normale” livello di gioco.

Inoltre, il suddetto evento è anche un modo per celebrare l’intera e nutrita, nonché appassionata, community del gioco, amata da Media Molecule. Non a caso si tratta del giorno di San Valentino!

Per una maggior mole di informazioni riguardo le categorie in gioco, è possibile visitare il blog ufficiale PlayStation. Tra di esse annoveriamo le già note Most Helpful Dreamer, Community Star, Best Narrative, Best Curator, ma anche delle new entry, come Best Music e Best VR Experience, aggiunta nel corso dello scorso anno a seguito del rilascio della modalità VR nel luglio 2020.

Infine, per godersi lo spettacolo degli Impys Awards 2021 stando comodamente a casa, potrete unirvi ai canali Twitch e YouTube di Media Molecule il giorno 14 febbraio a partire dalle ore 18.00 italiane!