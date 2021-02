Guilty Gear Strive: svelati i requisiti PC

Proprio in queste ore, Arc System Works e Bandai Namco hanno annunciato la disponibilità dei preordini per Guilty Gear Strive, il picchiaduro in uscita nel mese di aprile. Molto si è visto per quanto riguarda questa produzione, tra combattimenti frenetici e personaggi di un certo livello.

All’appello però, mancava ancora quella scheda tecnica che i giocatori PC aspettano sempre con ansia. Parliamo dei requisiti ufficiali per giocare il titolo su PC via Steam. Come facilmente inuitibile, comunque, l’hardware richiesto dall’opera targata Arc System Works non tocca vette alte, tutt’altro.

Mentre vi ricordiamo che Guilty Gear Strive sarà disponibile dal 9 aprile su PS5, PS4 e PC, vi lasciamo ai requisiti ufficiali ora pubblicati, seguiti dalla descrizione del titolo.

MINIMI

OS Windows 8/10 64-bit

Windows 8/10 64-bit Processore AMD FX-4350, 4.2 GHz / Intel Core i5-3450, 3.10 GHz

AMD FX-4350, 4.2 GHz / Intel Core i5-3450, 3.10 GHz Memoria 4 GB RAM

4 GB RAM Scheda Video Radeon HD 6870, 1 GB / GeForce GTX 650 Ti, 1 GB

Radeon HD 6870, 1 GB / GeForce GTX 650 Ti, 1 GB DirectX Versione 11

Versione 11 Rete Connessione a Banda Larga

Connessione a Banda Larga Archiviazione 16 GB di spazio disponibile

16 GB di spazio disponibile Scheda Audio compatibile con DirectX

RACCOMANDATI

OS Windows 8/10 64-bit

Windows 8/10 64-bit Processore: Intel Core i7-3770, 3.40 GHz

Intel Core i7-3770, 3.40 GHz Memoria 8 GB RAM

8 GB RAM Scheda Video GeForce GTX 660

GeForce GTX 660 DirectX Versione 11

Versione 11 Rete Connessione a Banda Larga

Connessione a Banda Larga Archiviazione 16 GB di spazio disponibile

16 GB di spazio disponibile Scheda Audio compatibile con DirectX