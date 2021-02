Sherlock Holmes Chapter One: gameplay teaser mostra le fasi investigative e di combattimento

Ci eravamo lasciati al periodo estivo dello scorso anno per quanto riguarda la produzione targata Frogwares su uno degli investigatori più famosi, se non il più famoso, in assoluto. Il team è finalmente tornato a parlare di Sherlock Holmes Chapter One, il quale si mostra in un nuovo trailer.

Nel nuovo video, possiamo notare nuove sequenze di combattimento, assieme alle fasi investigative che un giovane Sherlock sarà tenuto a portare avanti. Per quanto visto al momento, il tutto sembra piuttosto familiare alla serie, magari rivisto ritoccato nei punti giusti.

Sherlock Holmes Chapter One dovrebbe, a detta degli sviluppatori, sciogliere la propria trama in un gameplay di circa 12-15 ore, senza contare poi tutte le missioni secondarie che troveremo in giro per il mondo di gioco.

Vi ricordiamo che l’opera di Frogwares debutterà quest’anno in una data ancora sconosciuta, per le maggiori piattaforme al momento disponibili, ovvero Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC.