Axiom Verge 2 sarà disponibile anche per PC come esclusiva Epic Games

Lo sviluppatore di Axiom Verge 2, Thomas Happ, ha dichiarato che il suo titolo, originariamente pensato solo per la console ibrida Nintendo Switch, sarà disponibile anche per PC esclusivamente per Epic Games Store.

Al momento, la produzione action-platform, la quale prende spunto da Zelda, è prevista per il 2021 ma è sprovvista di una data precisa. A questo link potrete trovare la pagina dedicata ad Axiom Verge 2 nell’Epic Games Store, mentre qui sotto trovate la descrizione dell’opera.