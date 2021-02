Deathloop: nuovo trailer gameplay ora disponibile

Uno dei titoli più attesi di questo 2021 è sicuramente Deathloop, l’affascinante produzione targata Arkane Studios, la quale è ancora tutt’oggi prevista per il mese di maggio. Tramite l’account Twitter ufficiale di PlayStation, è stato pubblicato un nuovo, seppur breve, trailer gameplay.

Nei 30 secondi di sequenze, vengono riassunte tutte le ottime premesse del titolo, mostrando inoltre abilità e armi che i giocatori potranno utilizzare. La storia si concentra sul personaggio di Cole alla ricerca di 8 differenti bersagli sull’isola di Blackreef, la quale è bloccata in un loop temporale dovuto ai vari esperimenti fatti.

Deathloop dovrebbe arrivare il 21 maggio 2021 per PlayStation 5 e PC, essendo inoltre esclusiva temporale per un anno sulla console nipponica. Rimanete con GamesVillage per saperne di più nei mesi a venire.