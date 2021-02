The Division 2: TU12 non sarà l’ultimo aggiornamento

Per moltissimo tempo Ubisoft aveva lasciato intendere che TU12 (aka Title Update 12), il dodicesimo aggiornamento di The Division 2, intitolato End of Watch, sarebbe stato l’ultimo contenuto previsto dal supporto post lancio dell’action RPG post apocalittico. E invece, stupendo tutti, persino gli sviluppatori di Massive Entertainment, il publisher francese ha annunciato proprio oggi che altri aggiornamenti arriveranno nel corso del 2021.

Attraverso un messaggio condiviso sul profilo Twitter ufficiale del gioco infatti, Ubisoft ha annunciato l’arrivo di nuovi contenuti:

“Oggi siamo emozionati di confermare che ci saranno contenuti aggiuntivi per The Division 2 che verranno rilasciati più avanti nel corso dell’anno! Sono la vostra continua passione e supporto che ci permetto di continuare a costruire l’esperienza di questo titolo, e non potremo mai ringraziarvi abbastanza per questo”



Anche se non c’era mai stata alcuna conferma pubblica che il supporto a The Division 2 sarebbe terminato dopo questo dodicesimo aggiornamento, era opinione comune della community, come anche del team di Massive Entertainment, che questo ultimo update avrebbe scritto la parola fine all’esperienza dell’action RPG, a maggior ragione perché il developer dovrà presto mettersi al lavoro sul suo prossimo titolo dedicato all’universo di Star Wars.

Evidentemente dunque il report di VG247 su una riunione a porte chiuse degli investitori di Ubisoft, tenutasi lo scorso 9 febbraio, durante la quale il CEO della compagnia, Yves Guillemont, aveva confermato il supporto per il titolo per tutto il 2021 e fino al 2022, era molto più che fondato.

La notizia arriva però nello stesso giorno in cui Digital Foundry ha riportato delle molte problematiche incontrate dalla versione per PlayStation 5 del titolo di Ubisoft, che offrirebbe prestazioni addirittura inferiori a quelle di PlayStation 4 Pro.