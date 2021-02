Baldur’s Gate 3: la Patch 4 cancellerà i vecchi salvataggi

Quattro mesi fa, l’arrivo di Baldur’s Gate 3, terzo capitolo della fortunata saga RPG, è stato salutato dai fan con estrema gioia. Il titolo di Larian Studios era chiaramente ancora parzialmente incompleto (è uscito infatti in early access), ma i fan hanno accettato di buon grado l’arrivo di ben tre nuove patch, e attendono con ansia novità sulla quarta.

Ma con l’avvicinarsi del 17 febbraio, quando le novità sulla Patch 4 verranno presentate durante lo stream di Panel from Hell 2 di cui saranno protagonisti Jeremy Crawford, Swen Vincke e Nick Pechenin, la casa di sviluppo ha fatto emergere qualche dettaglio che ai fan potrebbe non piacere affatto.

In un annuncio infatti, Larian Studios ha rivelato che il quarto aggiornamento di Baldur’s Gate 3 cancellerà tutti i salvataggi precedenti, costringendo i giocatori a ricominciare la loro esperienza di gioco dall’inizio. Di positivo però c’è che il titolo lascerà ai giocatori la possibilità di scegliere se continuare con la vecchia versione della Patch 3 o scaricare la nuova.

Nel caso in cui vogliate mantenere l’attuale versione del gioco ci sono alcuni semplici passaggi che dovrete effettuare su Steam per evitare di scaricare la Patch 4 non appena uscirà:

Cliccate con il tasto destro sul gioco nella vostra libreria di Steam

Selezionate “proprietà”

Cliccate sulla tab “BETAS”

Nella lista sotto a “Seleziona la beta con la quale vuoi giocare” scegliete patch3

Chiudete il menu

Se invece volete aspettare per scoprire quali saranno le novità che il nuovo aggiornamento previsto da Larian Studios porterà nel mondo di Baldur’s Gate 3 prima di decidere se scaricarlo o meno, vi consigliamo di disabilitare gli update automatici, per evitare che vi capitino sgradevoli sorprese.

Baldur’s Gate 3 è attualmente disponibile in early access soltanto per PC. Non si conoscono né la data dell’uscita del gioco completo, né quella di un eventuale arrivo su altre piattaforme. Il problema dell’incompatibilità tra i salvataggi fatti nel gioco e le nuove patch in arrivo si era già manifestato in passato con l’aggiornamento numero 3.