L’attacco dei giganti: ci sarà un film alla fine della quarta stagione?

La quarta e ultima stagione dell’anime de L’attacco dei giganti procede spedita e con successo. Giunta ormai al suo nono episodio, la serie prodotta da MAPPA sta stupendo tutti, e al netto di qualche pretestuosa polemica alzata da fan fin troppo intransigenti, si sta rivelando uno show che nulla ha da invidiare alle precedenti stagioni curate da Wit Studio.

Se c’è qualcosa, però, che i fan hanno sempre rimproverato allo studio d’animazione fin da quando è stata resa nota la lista degli episodi dell’opera, è quella che sembrerebbe essere una eccessiva brevità di questa stagione finale: sono solo sedici infatti gli episodi previsti da MAPPA, il che significa che la serie si trova già a oltre metà del suo cammino, e molti eventi debbono ancora essere raccontati prima del gran finale, che arriverà presumibilmente in primavera, più o meno in contemporanea con quello del manga, previsto per il 9 aprile.

Ma a quanto pare potrebbe esserci qualche sorpresa per i fan della serie dark fantasy di Hajime Isayama. Secondo quanto riportato dal sito francese AlloCiné infatti, MAPPA sarebbe già a lavoro, sottotraccia, su un film (o addirittura su una trilogia) che dovrebbe uscire dopo l’ultima puntata dell’ultima stagione e concludere degnamente, con una grandiosa uscita cinematografica, la straordinaria cavalcata di una serie che ha saputo imporsi come una delle più emozionanti e seguite dell’animazione giapponese (l’anime è il programma più popolare negli Stati Uniti attualmente).

“Infatti l’idea sarebbe quella di dare al popolare franchise un finale sul grande schermo degno del suo ‘peso specifico’. In questo modo, il manga avrebbe tempo di finire naturalmente per evitare ‘l’effetto Game of Thrones'”

Secondo il report inoltre, l’enorme successo incontrato da Demon Slayer Mugen Train, il film ispirato alla serie di Koyoharu Gotoge, starebbe spingendo i produttori de L’attacco dei giganti a scegliere questa soluzione che, diciamocelo chiaramente, farebbe la gioia di tantissimi fan in giro per il mondo.

Una notizia che sembrerebbe confermare alcuni leak che erano emersi lo scorso dicembre, sul fatto che la Final Season de L’attacco dei giganti non avrebbe coperto interamente l’ultimo arco narrativo del manga di Isayama. In quell’occasione il leaker @Spytrue aveva consigliato di fare attenzione alle possibili news. Che stesse parlando proprio di questo possibile film?