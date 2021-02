My Hero Academia: ecco la nuova key art di Deku e Uravity!

In attesa dell’arrivo della quinta stagione dell’anime di My Hero Academia, e con il capitolo 300 del manga appena uscito (che ha, tra l’altro, segnato il ritorno di uno dei villain più iconici), Kohei Horikoshi s ritrova nel bel mezzo di numerosi progetti. Uno di questi in particolare sembra interessarlo particolarmente: si tratta della mostra Drawing Smash, che aprirà questo aprile 2021 e nella quale verranno esposti alcuni dei lavori del mangaka realizzati durante tutto il periodo di serializzazione del manga, a partire dal 2014.

E proprio per questa mostra Horikoshi ha deciso di realizzare una nuova, meravigliosa illustrazione per due dei personaggi più amati di My Hero Academia, da una parte il protagonista Deku, Izuku Midoriya, dall’altra Uravity, la sua compagna di classe Ochaco Uraraka.

I due aspiranti eroi sono tra i più noti componenti della classe 1-A e sono stati molto legati sin dall’inizio dell’opera. Ochaco però prova dei sentimenti più profondi per Deku, sentimenti che non è ancora riuscita a rivelare, né nella versione cartacea (visti anche i terribili eventi che sono appena avvenuti) né tantomeno nell’anime.

L’account Twitter ufficiale di My Hero Academia ha scelto di condividere questo bellissimo artwork, realizzato da Horikoshi in persona, dandoci un assaggio del tipo di lavori che ci potremmo aspettare di trovare all’interno della mostra. Una scena capolavoro, che i fan sarebbero sicuramente felici di vedere, un giorno, anche nel manga o nell’anime.

La quinta stagione dell’anime arriverà il prossimo 27 marzo, con l’arco narrativo dell’Addestramento Congiunto (insieme ai ragazzi della 1-B) mentre il manga continua la sua serializzazione settimanale su Weekly Shonen Jump. Recentemente Horikoshi ha anche annunciato l’arrivo di un terzo film tratto dalla serie che, almeno dalle prime indiscrezioni, sembrerebbe avere come protagonisti i tre studenti più brillanti della 1-A, Izuku, Bakugo e Todoroki.