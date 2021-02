Godzilla Singular Point: nuovo design per il mostro!

Quando lo scorso ottobre Netflix aveva annunciato l’arrivo di un nuovo anime incentrato sulla figura del kaiju più famoso della cultura di massa nipponica, Godzilla Singular Point, un nugulo di fan si era scatenato in entusiastiche ipotesi su cosa potesse avere in serbo per loro il colosso dello streaming.

Dopo aver mostrato il primo poster e i primi trailer dell’opera, Netflix ha deciso infine di rivelare quello che sarà il design definitivo della creatura all’interno dell’anime (prodotto in collaborazione da due dei principali studi d’animazione del Giappone, BONES e Studio Orange), svelando come esso sia stato completamente stravolto e ridisegnato per l’opera.

A curare questo nuovo particolare design del mostro è stato Eiji Yamamori, già disegnatore per Studio Ghibli, che può vantare nel suo curriculum opere come Principessa Mononoke e La città incantata. La concept art invece è di Yuji Kaneko, già animatore di Naruto Shippuden e art director di Kill la Kill.

Il nuovo Godzilla di Yamamori sembra essere ispirato alle versioni di maggior successo che il kaiju ha avuto nella sua lunga storia cinematografica: se la testa e il muso sembrano rifarsi a Shin Godzilla, il torace e le zampe superiori assomigliano a quelle viste nella Millennium Series, mentre le potenti zampe posteriori sono ispirate a quelle della versione Legendary.

In Godzilla Singular Point ci saranno anche alcuni degli altri kaiju che hanno fatto la fortuna dei film della Toho, come ci è stato mostrato nei trailer. Sicuramente apparirà Jet Jaguar, ma sembra che saranno presenti anche Rodan, Anguirus, Gabara e, forse, Titanosaurus (che tornerebbe sugli schermi in un progetto di Toho Animation dopo quasi quarant’anni).

Netflix ha deciso di puntare forte sugli anime, ma anche su Godzilla, dal momento che sulla piattaforma è presente anche una trilogia dedicata al kaiju più famoso di tutti i tempi (trovate i film qui, qui e qui).