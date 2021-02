Urvan: ecco il corto anime cyberpunk di Toei!

Nella giornata di ieri Toei Animation ha condiviso sul suo profilo ufficiale YouTube il cortometraggio Urvan, un film anime cyberpunk che la casa di produzione ha realizzato completamente in remoto, grazie anche alla collaborazione della Nagasaki International University. A capo del progetto c’era niente meno che Atsutoshi Umezawa, un produttore che vanta la partecipazione a progetti di enorme successo come Dragonball Z, Digimon Adventures, One Piece, Ken il Guerriero e I Cavalieri dello Zodiaco.

La regia è stata affidata a Yuichi Tsuzuki (il direttore della fotografia di Black Clover), il character design a Sachi Suzuki, e le musiche a Yasuharu Takanashi (autore anche delle colonne sonore di Naruto Shippuden, Fairy Tail, Sailor Moon Crystal e Kengan Ashura). Insomma uno staff di tutto rispetto per un progetto sperimentale, che è stato prodotto dal nuovo team creativo di Toei, PEROs (Prototyping and Experimental Research in Oizumi Studio).

Inizialmente previsto per gennaio, ma rimandato causa coronavirus, il breve corto, che dura 5 minuti, è ambientato nella città di Sasebo, nella prefettura di Nagasaki, ed è stato realizzato con il supporto e la collaborazione del Dipartimento di Scienze Umane e Turismo Internazionale della locale università. La produzione era infatti iniziata la scorsa primavera, ma a causa della pandemia da Covid-19, Toei Animation è stata costretta a portarla avanti in modo completamente digitale, da remoto, senza andare a lavorare sul posto.

Gli studenti dell’università hanno scattato delle foto panoramiche della città, attraverso le quali gli animatori sono stati in grado di creare i background. Attraverso Zoom e il servizio di file sharing Box, gli animatori hanno poi creato il corto, integrando la città e le sue tradizioni culturali con elementi cyberpunk e action. Il risultato è davvero esaltante!