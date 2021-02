The Great Ace Attorney Chronicles: valutato su PC, PS4 e Switch

Il Taiwan Digital Game Rating Committee (organo che valuta i giochi per la Repubblica di Cina) mostra tra i suoi titoli anche un The Great Ace Attorney Chronicles per PlayStation 4, Nintendo Switch e PC.

Le fughe di notizie data da una violazione dei dati di Capcom nel novembre 2020, avevano rivelato per la prima volta l’esistenza di questa raccolta, che contiene The Great Ace Attorney e The Great Ace Attorney 2. Entrambi sono stati originariamente rilasciati su 3DS rispettivamente a luglio 2015 e agosto 2017.

Il Taiwan Digital Game Rating Committee ha anche valutato una versione Switch di Tales from the Borderlands, che il publisher 2K Games ha recentemente annunciato per il rilascio su PlayStation 4, Xbox One e PC, ma non su Switch. Le versioni PlayStation 5 e Xbox Series. sono state di recente valutate in Europa ma devono ancora essere annunciate.

Altre nuove valutazioni includono una versione nativa per PlayStation 5 di Genshin Impact, che è attualmente disponibile solo su PlayStation 4 su console; una versione Switch di Secret Neighbor,spin-off di Hello Neighbor uscito nell’ottobre 2019, e un Versione Switch del gioco di SnowRunner, originariamente rilasciato per PlayStation 4, Xbox One e PC nell’aprile 2020.

Vedremo dunque se prossimamente verrannno fatti annunci relativi a questi titoli.