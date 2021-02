Resident Evil Village: ecco i perché del ritorno di Ethan Winters

Il prossimo maggio, Capcom celebrerà l’uscita dell’ottavo titolo di una delle sue saghe di maggior successo quando Resident Evil Village arriverà sugli scaffali e negli store digitali. Questo titolo sarà straordinario per molti motivi e per tanti piccoli elementi (tra cui l’altissima Lady Dimitrescu che potrebbe come no essere una vampira), ma i giocatori avranno almeno la certezza di ritrovare un volto noto.

Come annunciato nel recente Resident Evil Showcase, tenuto da Capcom lo scorso gennaio, infatti, il protagonista di Resident Evil Village sarà Ethan Winters, che era stato già il personaggio principale del precedente capitolo 7. Una scelta di cui Pete Fabiano, producer del titolo, ha voluto spiegare le motivazioni.

Sebbene infatti la saga di Resident Evil sia nota per avere un enorme roster di personaggi, tutti estremamente ben riusciti e approfonditi, la serie di Capcom non è solita farli tornare una seconda volta. Infatti quello di Ethan Winters (e di sua moglie Mia) sarà il primo caso nella storia di Resident Evil (eccetto i primi due ttitoli) in cui un personaggio giocabile di un gioco torna, sempre nei panni di personaggio giocabile, anche nel successivo.

Secondo quanto dichiarato da Fabiano nell’ultimo numero di PlayStation Official Magazine la ragione di questa scelta è stata semplice: il team di sviluppo si era affezionato al personaggio di Ethan e voleva veder proseguire il suo arco narrativo anche in un nuovo gioco, che prevede di essere più grande del suo predecessore. L’enorme successo riscosso da Resident Evil 7 ha fatto il resto.

“Il concept e la pianificazione sono state cose che sono passate per la testa dei nostri sviluppatori sin dal finale di Resident Evil 7. Il team si era molto affezionato a Ethan come personaggio, quindi sapevamo che volevamo continuare la sua storia. Volevamoche i giocatori continuassero vivere il gioco attraverso gli occhi del protagonista Ethan Winters. Dopotutto questo è un sequel. Questo ci ha davvero aiutato a tenere gli occhi sull’obiettivo. E dal momento che condividiamo continuamente informazioni tra tutti i team a lavoro su Resident Evil, questo ci ha davvero aiutato a realizzare quello che consideriamo il miglior survival horror mai prodotto fino a oggi”

Parole che non possono che emozionare i fan, pronti a vivere questa nuova avventura nei panni (di nuovo) di Ethan Winters. Resident Evil Village arriverà il prossimo 7 maggio per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S e PC.