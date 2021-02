The Mandalorian: arriva un gioco dedicato alla serie?

Quando Star Wars Battlefront 2 ha vissuto un’uscita ai limiti del disastroso nel 2017, nessuno avrebbe scommesso sul fatto che oggi, a più di tre anni di distanza, grazie a una poderosa campagna di supporto post lancio messa in atto da Electronic Arts, il titolo sia diventato un incredibile successo. A oltre un’anno dall’interruzione del supporto, il titolo dedicato all’universo di George Lucas continua a essere uno dei più amati dai giocatori. Tuttavia sembra che qualcosa si stia muovendo per un sequel, magari ispirato alla serie tv The Mandalorian (recentemente tornata sotto i riflettori per via del licenziamento della star Gina Carano).

Come notato da un utente di ResetEra, Janina Gavankar, l’attrice che ha interpretato Iden Versio in Battlefront 2, starebbe lasciando trapelare qualche indizio via social di un nuovo titolo. Rispondendo su Twitter alla domanda di un fan infatti, la Gavankar avrebbe lasciato trapelare qualche informazione su un gioco che vedrebbe come protagonista proprio il suo personaggio e che si svolgerebbe nel periodo coperto da The Mandalorian. Nella risposta l’attrice avrebbe taggato anche Mitch Dyer e Walt Williams, entrambi scrittori per Star Wars Battlefront 2.

La stessa Gavankar, così come il suo collega TJ Ramini (che in Battlefront 2 interpretava Del Meeko) aveva recentemente postato delle foto su Twitter con delle tute da motion capture, il che lascerebbe intendere che il gioco potrebbe essere già in lavorazione. Nonostante si tratti di quelle che potremmo definire “prove circostanziali”, sembra proprio che il team di sviluppo di Battlefront 2 possa essere al lavoro su un nuovo titolo e chissà, magari The Mandalorian c’entrerà davvero qualcosa. E del resto Electronic Arts aveva annunciato non troppo tempo fa che ci sarebbero stati nuovi giochi in arrivo nel franchise di Star Wars.