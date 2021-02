Playtonic Friends: nasce un nuovo publisher

Era il 2014 quando un gruppo di sviluppatori, dopo aver abbandonato Rare, decidevano di fondare un nuovo developer indie, Playtonic Games. In occasione del suo sesto anniversario, il developer ha deciso di condividere un grande annuncio: quello della nascita di un nuovo publisher, Playtonic Friends.

In una intervista con Eurogamer, il capo dello studio, Gavin Price ha dichiarato che questa decisione è stata l’ultimo grande passo in avanti nella storia dello studio:

“Circa un anno fa, subito dopo il lancio di Impossibile Lair, c’è stata l’occasione di fare qualche riflessione e di dire ‘Ehi, come stanno andando i nostri giochi, come sta andando il processo, cosa vogliamo fare con le nostre IP?’ Ma con un business da mandare avanti, cos’altro avremmo potuto fare?”



L’obiettivo di Playtonic Friends sarà quello di aiutare piccoli titoli e piccoli studi ottenere il riconoscimento che meritano al lancio. Price ha ribadito che lo staff di Playtonic, con il suo mix unico di esperienze che comprendono quelle come sviluppatori first party, sviluppatori indie e sviluppatori in crowdfunding, è nella posizione migliore per aiutare giovani studi sviluppo a trovare la via migliore per portare al successo i loro titoli:

“Ci piace vedere grandi giochi uscire e avere successo. Non ci piace vedere grandi giochi uscire e non ricevere l’attenzione, o l’amore, o il successo commerciale che meritano. Tristemente, si tratta di storie fin troppo comuni in quest’industria. Abbiamo pensato, bene, se possiamo aiutare i grandi giochi a uscire e guadagnarsi l’attenzione e avere una chance in pù, garantendo agli sviluppatori una sostenibilità a lungo termine, vincono tutti… Abbiamo sempre avuto persone che venivano da noi in cerca di consiglio, ma uno dei vantaggi di invecchiare è ottenere tutta quest’esperienza. Abbiamo avuto l’esperienza di essere un first party, di essere indipendenti, di fare crowdfunding. Abbiamo tanto da condividere”

Playtonic Friends non cercherà dei generi specifici di giochi, né porrà delle restrizioni arbitrarie ai developer. Anzi gli studi di sviluppo che vorranno pubblicare attraverso la nuova etichetta potrebbero essere presi in considerazione più avanti per una collaborazione sui titoli dell’universo di Yooka-Laylee di Playtonic.

“Non ci sono barriere al tipo di giochi e di persone che vogliamo aiutare. Sarebbe arbitrario dire ‘non possiamo aiutarti perché il tuo gioco non ha un milione di oggetti collezionabili diversi’. Ci sono compagnie con le quali lavoreremo e gochi che annunceremo che faranno dire alla gente ‘Wow, come siamo passati da un camaleonte e un pipistrello a questo?’ Ma visto che lavoreremo con grandi partner attraverso l’etichetta Playtonic Friends,potremmo trovare qualcuni che potrà aiutarci anche con i contenuti dell’universo di Yooka-Laylee”

Per il momento sono già tre i developer che hanno scelto di firmare un accordo con il nuovo publisher di Playtonic: si tratta di Awe Interactive (BPM Bullets per Minutes), okidokico (OK Golf) e Fabraz (Slime-san).