One Piece: Ener fa il suo ritorno nel manga?

Nei suoi oltre vent’anni di serializzazione, One Piece ha regalato ai fan moltissime saghe straordinarie, ricche di personaggi unici e coloratissimi, sia tra i nostri eroi che tra i villain. Da Little Garden ad Alabastra, da Enies Lobby a Whole Cake Island fino al recentissimo arco narrativo di Wano, Eiichiro Oda ha saputo scrivere alcuni dei personaggi più coinvolgenti della storia manga.

Tra questi si è sicuramente contraddistinto Ener, l’avversario principale della saga di Skypeia, l’isola nel cielo, l’autoproclamatosi Dio con i poteri del frutto Goro Goro no Mi, uno del tipo Logia che gli permette di trasformarsi in un fulmine a suo piacimento. Da sempre Ener è uno dei personaggi più apprezzati di One Piece, tanto da essere stato protagonista anche di una serie di miniavventure ad apertura dei capitoli del manga durante le quali si è recato addirittura sulla Luna.

Ebbene sembra proprio che Oda sia pronto a far tornare questo personaggio nella narrazione. E l’indizio si troverebbe nell’ultima pagina del capitolo 1004 di One Piece, uscito con l’ultimo numero di Weekly Shonen Jump. Attenzione, da questo punto in poi l’articolo contiene spoiler!

Il capitolo 1004 sposta la nostra attenzione dallo scontro che sta avvenendo sul tetto tra i due Imperatori Kaido e Big Mom e i membri della Generazione Peggiore. Le pagine dell’ultimo capitolo si concentrano infatti sugli scontri ai piani inferiori, come quello tra Sanji e Black Maria, o quello tra Frankie e Sasaki. Ma mentre l’alleanza dei pirati e dei samurai combatte una battaglia senza quartiere contro le forze di Kaido, alcuni dei sottoposti dell’imperatore, che prendono ordini dal suo primo ufficiale, King, stanno cercando i Nove Foderi Rossi.

Quando Bao Huang riesce a trovarli, sanguinanti e in fin di vita, King invia Black Maria a finirli. Ma la spia avverte che nel sotterraneo dove ha scovato i Foderi ci sono non nove, ma dieci persone. E il capitolo si chiude dunque su una nota enigmatica, mostrandoun profilo che sembrerebbe essere proprio quello di Ener.

La prossima settimana One Piece sarà in pausa, e dunque non potremo immediatamente scoprire che cosa ci faccia l’ormai ex Dio di Skypeia su Wano, ma per ogni novità continuate a seguirci.