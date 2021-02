Warframe: vediamo i primi contenuti in arrivo

Come succede per Destiny, The Division 2 e non solo, Warfame si sta per espandere ulteriormente, nel quale sono stati annunciati da Digital Extremes i primi aggiornamenti attesi per la primavera del 2021. Il titolo free to play ha già dimostrato ai giocatori di sapere soddisfare la community, introducendo sempre nuovi contenuti longevi e non solo.

Ebbene, da poche ore, Digital Extremes ha pubblicato un nuovo video, all’interno del quale possiamo dare un’occhiata ad una porzione dei contenuti che arriveranno su Warframe. Nel video, come potete vedere in calce alla notizia, sarà disponibile una nuova quest, che permetterà agli utenti di entrare in possesso di un nuovo Warframe: Sevagoth. Inoltre, fino alla giornata del 23 Febbraio 2021, i giocatori potranno ottenere l’accesso a Octavia Prime se possiederete dell’abbonamento Prime Gaming.

Dato che quest’oggi si festeggia San Valentino, il team di sviluppo ha ben pensato di offrire ai player più sfegatati e attivi l’evento Star Days, in cui potremo conoscere la storia d’amore dedicata a Ticker, oltre ad entrare in possesso del bottino esclusivo dell’evento. Insomma, tanti contenuti aspettano ai player nell’universo inerente a Warframe, e questo video rappresenta solo la punta dell’iceberg per tutto quello che ci attenderà nei prossimi mesi.