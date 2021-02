RICO London annunciato per tutte le maggiori piattaforme

Il publisher Numskull Games, assieme allo studio di sviluppo Ground Shatter, ha annunciato l’FPS RICO London in arrivo nel mese di giugno 2021. L’opera, sequel del primo RICO disponibile su Switch, PS4, Xbox One e PC tramite Steam, uscirà per tutte le piattaforme attualmente disponibili, tra next-gen e old-gen, più la console ibrida Nintendo Switch e PC.

Questo secondo capitolo si ambienta a Londra alla vigilia del nuovo millennio. Il detective Redfern lavora ad un caso di traffico d’armi ai piedi di un grattacielo. Il titolo sarà giocabile interamente in cooperativa con un gameplay frenetico e un comparto tecnico che tanto prende dal leggendario XIII (qui la nostra recensione del remake).

Vi lasciamo al trailer d’annuncio ufficiale che potete trovare in calce, mentre a questo indirizzo potrete trovare più informazioni riguardo RICO London che, ricordiamo, sarà disponibile sia in versione digitale che fisica.