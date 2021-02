Super Mario 3D World + Bowser’s Fury: trailer di lancio ora disponibile

Annunciato solo poco tempo fa, ecco che finalmente Super Mario 3D World + Bowser’s Fury è ora disponibile su Nintendo Switch. Il colosso nipponico ha reso disponibile il trailer di lancio ufficiale che potete visionare qui sotto, mentre qui troverete la pagina ufficiale del Nintendo eShop.

Mentre vi reindirizziamo alla nostra recensione del titolo, sappiate che dovrete salvare la Principessa Sprixie dalle grinfie di Bowser in questa riedizione dell’opera originariamente uscita su Wii U e riproposta in pompa magna sulla console ibrida, con vari miglioramenti al gameplay, al comparto grafico e ai controlli, senza dimenticare che Super Mario 3D World + Bowser’s Fury è interamente giocabile in cooperativa, sia in locale che online, in ben 4 persone!

Lanciati all’avventura con Mario, Luigi, Peach e Toad per salvare il Regno delle fate nel titolo per Nintendo Switch! Salva la princifata e la sua gente in solitaria o con altri tre giocatori in questa versione migliorata di Super Mario 3D World.

Poi, in solitaria o con un amico, aiuta Bowser Junior a far tornare alla normalità il suo papà nell’avventura aggiuntiva tutta nuova Bowser’s Fury.

Parti in singolo o con tre amici, per la prima volta in locale o online, per un emozionante viaggio attraverso il Regno delle fate. Dai la caccia a Bowser e ai suoi sgherri usando potenziamenti come la super campanella e la doppia ciliegia!

Alleati con Bowser Junior in una grande avventura 3D e prova a fermare la furia del suo papà in Bowser’s Fury! Corri e salta da un’isola all’altra per ottenere i misteriosi solegatti e affronta il gigantesco Bowser furioso quando emerge dall’acqua per scatenare la sua ira.