Stardew Valley: update 1.5 disponibile su console e Switch

Vi avevamo lasciato alla fine dello scorso anno con una possibile finestra di lancio dell’update 1.5 di Stardew Valley su console verso fine gennaio. Oggi, invece, siamo qui per informarvi che il grosso aggiornamento per l’opera targata ConcernedApe relativo alla versione console è finalmente arrivato.

Nello specifico, l’aggiornamento è disponibile alle versioni Switch, PlayStation e Xbox aggiunge i contenuti “late-game”. Da specificare che, tale update, è il più grande mai uscito dal lancio. Sarà disponibile d’ora in poi una nuova location, la Fattoria da Spiaggia, utile per la pesca. In più, è stata aggiunta la voce Opzioni di Gioco Avanzate, la quale consente ai giocatori di personalizzare a proprio piacimento l’esperienza di gioco.

Da ora è anche possibile giocare Stardew Valley in cooperativa locale con l’aiuto delle cabine speciali costruite presso Robin. Mentre vi rimandiamo al sito ufficiale per l’intero changelog, diteci cosa ne pensate dell‘update 1.5 che rende ancor più ricco un gioco già pieno zeppo di contenuti. Fatecelo sapere!