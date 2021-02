Override 2 Super Mech League: ora disponibile il personaggio Bemular

Caratteristiche chiave

• Modalità Carriera: Combatti nelle Leghe Mech e raggiungi nuove vette, puntando a essere il miglior pilota di mech. Rappresenta il tuo Club e lavora insieme ai suoi membri per ottenere influenza e ricompense!

• Risse Classificate: Entrano due Mech, ne esce uno. Combatti i tuoi avversari e sali di rango per diventare un pilota leggendario.

• Mech Mania: 20 robot giocabili inclusi nuovissimi mech con abilità, mosse, abilità e mosse definitive uniche.

• Arene pericolose: Terreni di combattimento competitivo che includono elementi dinamici come geyser, pozze di lava e piattaforme che incoraggiano la strategia e risultati inaspettati.

• Modalità di gioco migliorate: Scegli il tuo stile di gioco tra diversi tipi di scontro inclusi 1v1, 2v2, mischia e diversi giochi come Xenoswarm, King of the Hill e altro ancora.

• Personalizzazione espansiva: Sblocca una marea di elementi estetici e accessori per il tuo mech preferito nel Garage.