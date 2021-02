Justice League: il full trailer della Snyder Cut

Justice League arriverà a marzo ma, come previsto, questa domenica 14 febbraio è uscito il secondo full trailer ufficiale della versione di Zack Snyder del film della DC Comics. Questa nuova director’s cut del cinecomic arriverà direttamente sulla piattaforma digitale HBO Max dove è disponibile, mentre in Italia è ancora ignota la sua distribuzione.

Questo full trailer di Justice League – che noi vi proponiamo qui di seguito – ci dà la possibilità di dare una nuova occhiata alla Snyder Cut e ci mostra sequenze inedite come l’atteso Superman con il costume nero, i villain della pellicola in azione o le cosiddette sequenze “Knightmare” con tanto di partecipazione del Joker interpretato da Jared Leto. In una recente intervista, Snyder ha promesso tanta azione e violenza mentre poche battute.

Il nuovo film – una nuova versione della cut arrivata al cinema grazie alla Warner Bros. Pictures e l’apporto di Joss Whedon nel 2017 – ci presenterà questa alleanza di supereroi DC Comics pronta a fronteggiare un nemico comune e potente. Batman (Ben Affleck) e Wonder Woman (Gal Gadot) si troveranno costretti a riunirsi una squadra di supereroi che include Cyborg (Ray Fisher), Aquaman (Jason Momoa) e Flash (Ezra Miller). Il team, dopo la scomparsa di Superman (Henry Cavill), si troverà unito per salvare il Pianeta dalle forze di Darkseid (Ray Porter) e Steppenwolf (Ciaran Hinds) e i loro piani tutt’altro che pacifici.

Nel cast troveremo anche attori del calibro di Amy Adams, Jeremy Irons, Jesse Eisenberg, Willem Dafoe, Diane Lane, Connie Nielsen, J.K. Simmons, Joe Morton, Amber Heard, Joe Manganiello, Zheng Kai, Kiersey Clemons, Peter Guinness, Harry Lennix, Marc McClure e Jared Leto.

Justice League debutterà a marzo su HBO Max; ancora ignota, come dicevamo, l’uscita in Italia (i diritti dei titoli Warner sono in esclusiva a Sky Italia al momento).