Paranormal Activity: arriva un nuovo film

Paranormal Activity avrà un nuovo film all’interno della sua fortunata saga cinematografica. Come conferma il The Hollywood Reporter la Paramount Players ha messo in cantiere un nuovo film del fortunato franchise affidando la regia a Will Eubank, regista del recente Underwater con Kristen Stewart. La sceneggiatura, invece, è stata affidata a Christopher Landon, l’uomo che ha realizzato Auguri per la tua Morte. Landon ha scritto ben quattro dei precedenti film della saga.

Il The Hollywood Reporter ha affermato che il nuovo film della saga è considerato come “un’inaspettata riorganizzazione” del franchise che vedrà Jason Blum della Blumhouse e Oren Peli come produttori; Landon e Steven Schneider saranno i produttori esecutivi.

Paranormal Activity è stato creato da Peli che ha scritto e diretto il primo episodio della saga. In molti degli episodi del franchise, Paranormal Activity è incentrato su una famiglia terrorizzata da un demone. Il film ha usato, come marchio di fabbrica, l’utilizzo di telecamere di sorveglianze e videocamere a mano per raccontare le vicende della pellicola, sfruttando ogni momento per il cosiddetto jump-scare. Realizzati con pochi soldi, hanno incassato molto bene al box-office, con il primo episodio considerato uno dei più profittevoli dell’intera saga. I dettagli del nuovo film sono ancora top-secret ma sembra che l’espediente della camera a mano sarà ancora utilizzato.

Il nuovo Paranormal Activity ha già una data di uscita: 4 marzo 2022.