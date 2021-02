Spike Lee interessato alla regia di un film Marvel

Spike Lee alla regia di un film della Marvel? E’ quello che il noto regista ha raccontato ai microfoni dell’Entertainment Weekly in un’intervista esclusiva. Il filmaker dietro Da 5 Bloods non ha mai nascosto, ad esempio, di aver amato il film di Black Panther, in cui recita il compianto Chadwick Boseman, e ha affermato “che c’è un periodo pre-Black Panther e post-Black Panther, quel film ha cambiato tutto”.

Ma Spike Lee, ora, ha svelato ad EW di essere pronto alla regia di un cinecomic della Marvel qualora gli venisse offerto. La rivelazione arriva dopo una domanda diretta a Lee in cui gli viene chiesta la sua posizione nei confronti dei cinecomic, soprattutto dopo le controversie dello scorso anno ad opera di Martin Scorsese. Ma Lee, immediatamente, chiarisce: “non ho nulla contro la Marvel. Sono cresciuto leggendo i fumetti di Spider-Man. Per me quelli della DC Comics erano un po’ più banali”.

Lee ha continuato: “E’ solo una dichiarazione. Ma ero un fan della Marvel. Se la Marvel mi offrisse la giusta opportunità potrei considerarla, ma non mi sto autoproponendo per la regia di un film”. Spike Lee, che prossimamente realizzerà un vero e proprio musical… sul Viagra (!), era già stato affiancato alla possibile regia di un cinecomic ispirato ad un fumetto della Marvel: stiamo parlando di Nightwatch, personaggio nato proprio sulle pagine dei fumetti di Spider-Man, e sviluppato dalla Sony Pictures. Di questo progetto non si è saputo più nulla né tantomeno se Lee, nel caso, sia ancora in lizza per la regia.

Dopo le sue dichiarazioni, molti fan hanno, chiaramente, detto la loro sul cinecomic Marvel che vorrebbero che Lee dirigesse: un film dedicato a Luke Cage oppure un film stand-alone su Nick Fury.