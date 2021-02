WandaVision è la serie più popolare nel mondo

WandaVision è diventata la serie più popolare nel mondo. E’ quello che svela l’autorevole Forbes, riportando i dati forniti dai sondaggi condotti da Parrot Analytics. In questo modo WandaVision diventa la seconda serie televisiva sviluppata da Disney+ più popolare nel mondo dopo The Mandalorian, arrivato alla seconda stagione e per cui ne è già stata annunciata una terza – più svariati spin-off.

WandaVision è una serie realizzata dai Marvel Studios di Kevin Feige e ambientata dopo gli eventi di Avengers: Endgame; a causa dei posticipi di svariate pellicole causa pandemia lo scorso anno, lo show è diventato il primo progetto della Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe. Tornando ai dati forniti da Parrot Analytics a Forbes, WandaVision è diventata la serie più popolare nel mondo dopo la scioccante rivelazione avvenuta nel quinto episodio.

Dalla sua data di debutto il 15 gennaio, la serie della Marvel è stata un gran successo sebbene, come afferma Parrot Analytics, la lenta partenza dello show ha fatto in modo che, inizialmente, fosse al quarto o quinto posto dei più visti in tutto il mondo. Come già detto, tutto cambia con il quinto episodio, balzando al primo posto e diventando la più popolare nel mondo attualmente. Forbes conferma che i dati vengono forniti analizzando anche il ‘chiacchiericcio’ generato sui social network, la richiesta e l’apprezzamento degli spettatori e, addirittura, la richiesta di copie pirata da scaricare illegalmente.

WandaVision, arrivato alla sua sesta puntata, è attualmente on demand su Disney+. Nel cast vede il ritorno di Elizabeth Olsen e di Paul Bettany, affiancati per l’occasione da Kathryn Han, Teyonah Parris, Kat Dennings, Randall Park ed Evan Peters. Sviluppata da Jac Schaeffer, è diretta da Matt Shakman.