Black Widow: Kevin Feige contrario all’uscita ibrida

Black Widow non arriverà in contemporanea al cinema – dove possibile – e su Disney+, almeno per ora. Bob Chapek della Walt Disney Pictures lo aveva ribadito la scorsa settimana durante l’Investor Day: il film è ancora previsto per un’uscita nelle sale cinematografiche ma la Disney avrebbe monitorato con attenzione l’andamento della pandemia e la potenziale riapertura dei cinema.

Ora Variety aggiunge delle informazioni dietro le quinte di questa decisione: stando al sito e alle sue fonti interne, sarebbe Kevin Feige dei Marvel Studios ad essersi opposto ad un’uscita ibrida cinema/Disney+. Eppure, aggiunge Variety, la Disney, dopo aver tentato di accontentare Feige a lungo posticipando la pellicola svariate volte, prenderà ora in mano la decisione finale sul fato di Black Widow entro le due-quattro settimane. Insomma, dovremmo scoprire se il film verrà di nuovo posticipato o uscirà in maniera ibrida entro poche settimane.

In attesa di scoprire come e quando vedremo il film, ricordiamo che Black Widow sarà un prequel ambientato subito dopo gli eventi di Captain America: Civil War che scaverà anche nel passato di Natasha Romanoff, di nuovo interpretata da Scarlett Johansson. Nel film diretto da Cate Shortland, vedremo anche Florence Pugh, David Harbour, Rachel Weisz, OT Fagbenle, William Hurt e Ray Winstone.