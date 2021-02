Crash Bandicoot 4 It’s About Time: dimensioni su Switch

Crash Bandicoot 4: It’s About Time arriverà su Nintendo Switch tra meno di un mese e le informazioni sul gioco verranno rivelate con l’avvicinarsi del lancio. It’s About Time è stato elogiato per i suoi controlli, l’ottima grafica e le sfide old school, di solito, i platform sembrano essere il genere perfetto da portare sulle console Nintendo. Crash Bandicoot 4: It’s About Time sarà 9,4 GB su Switch, secondo l’elenco online di Nintendo: il gioco sulla Play Station 4 occupa invece 45 GB di memoria, quindi sembra che lo sviluppatore Toys for Bob abbia fatto un sacco di lavoro per portare il titolo su Switch.

Per molti giocatori, la dimensione di installazione su Nintendo Switch è importante: la console ibrida di Nintendo ha naturalmente solo 32 GB di spazio, ben lontano dalla maggiore capienza di archiviazione presente su PlayStation e Xbox.Per aumentare la memoria della console Nintendo, è necessario utilizzare le schede micro SD che possono aiutare nella distribuzione dei gigabyte. Molti sviluppatori (incluso Nintendo), cercano di contenere le dimensioni dei file per non pesare sulla memoria interna della Nintendo Switch.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time arriverà anche su PS5 e Xbox Series X e Xbox Series S il prossimo mese. La nuova versione presenterà una risoluzione 4K e 60 fotogrammi al secondo. Queste caratteristiche saranno presenti anche sulla Switch. Tuttavia, la versione per Nintendo Switch può essere portata in viaggio, qualcosa che sarà sempre un vantaggio rispetto alle altre. Crash Bandicoot 4: It’s About Time è ora disponibile su PS4 e Xbox One. Il gioco uscirà su Switch, PS5 e Xbox Series X e Xbox Series S il 12 marzo 2021 e una versione per PC è in sviluppo.