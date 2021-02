The Witcher 3 demake, un bagno caldo per Geralt

Il demake di The Witcher 3 esiste ed è firmato Anders Lundbjörk.

The Witcher 3 è un gioco che può durare fino a 100 ore, e durante quel periodo passerai molto più tempo ad uccidere mostri e navigare negli alberi delle conversazioni di quanto farai per fare il bagno. Ma se il breve demake di The Witcher 3 di Anders Lundbjörk per PS1 avesse osato rappresentare qualsiasi altro degli affari quotidiani di Geralt, non avrebbe catturato il Geralt che conosciamo e amiamo. “Demake” è probabilmente un termine improprio qui: il video incorporato sotto assomiglia a una commedia sketch a tema Witcher 3 con un rivestimento PS1. È abbastanza divertente, soprattutto se sei un compagno che odia Gwent. Solo, uh, assicurati di guardare fino alla fine.

Anders Lundbjörk è lo stesso YouTuber, , responsabile di svariati demake come Cyberpunk 2077 per PS1 o la più recente rivisitazione per PS1 di Bloodborne.

Il titolo della nota casa, CD Projekt RED, continua ad avere successo ed interesse preparandosi a vedere la luce su una nuova “piattaforma”, con The Witcher 3 Wild Hunt in arrivo su Tesla.