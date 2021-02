Genshin Impact: pubblicati i nuovi codici di febbraio

Genshin Impact è ora nel pieno del tanto atteso evento Rite Lantern Festival, dove ancora per poco sarà disponibile il banner del personaggio a cinque stelle Xiao, lo sviluppatore MiHoYo ha nel frattempo pubblicato nuovi codici per questo mese. Questi codici speciali possono essere riscattati sul sito ufficiale di MiHoYo e premiano i giocatori con alcune Prismogemme e altri preziosi oggetti in game. I player possono sempre trarre vantaggio dai bonus del titolo, come il bonus Stellar Reunion, ma a partire dal 14 febbraio 2021, i codici promozionali attualmente attivi in Genshin Impact sono i seguenti:

GENSHINGIFT – 50 Primogem, 3 Hero’s Wit

– 50 Primogem, 3 Hero’s Wit GSIMPTQ125 – 60 Primogem, 10.000 mora

– 60 Primogem, 10.000 mora 153YUSAENH – 30 Primogem, 5 Esperienza dell’avventuriero

Per inserire questi codici, i Traveler devono semplicemente accedere al proprio account Genshin Impact sul sito web ufficiale di miHoYo per il gioco, una volta effettuato l’accesso, fai semplicemente clic sulla scheda Riscatta codice che si trova in alto a destra. In quella pagina, seleziona semplicemente la regione corretta e il nome del personaggio nel gioco, quindi inserisci il codice. Se il codice è attivo, verrà visualizzato un messaggio Codice promozionale riscattato e il regalo apparirà quasi istantaneamente nel gioco, nella Posta in arrivo di Paimon.

Gli ultimi codici promozionali sono stati pubblicati durante il Live stream speciale, di fine gennaio, che annunciava il nuovo aggiornamento 1.3 a inizio febbraio. Questi brevi live, spesso ospitati da doppiatori che lavorano al gioco, riguardano anticipazioni approfondite sui prossimi aggiornamenti, e pubblicano per i giocatori codici promozionali speciali. Genshin Impact è ora disponibile su App Store, Google Play, PC, PS4 e P5 ed è attualmente in sviluppo per Switch.