L’atteso ritorno della mod di Skyrim Wyrmstooth

La famosa mod di Skyrim Wyrmstooth ritorna anni dopo essere stata eliminata.

Dopo essere stata messa offline nel 2016 da Bethesda quando il suo creatore Jonx0r si è ritirato dal modding, la popolare mod di Skyrim Wyrmstooth è tornata. Jonx0r ha caricato una nuova versione di Wyrmstooth, e apparentemente è tornato alla scena del modding. Wyrmstooth aggiunge una nuova serie di missioni completamente doppiata, ambientata dopo gli eventi della storia principale di Skyrim, in cui il Sangue di Drago viene assunto per sconfiggere un drago che sta molestando le navi dell’ East Empire Company. Il tuo compito è riunire una squadra di compagni mercenari e viaggiare verso l’isola di Wyrmstooth, che presenta una varietà di missioni secondarie e un gigantesco dungeon. Per promuovere la versione aggiornata della mod, Jonx0r ha realizzato un trailer utilizzando un software di sintesi vocale addestrato su molte delle voci familiari di Skyrim.

Vale la pena notare che Wyrmstooth presenta le voci di attori reali per i suoi personaggi, di cui ne ha più di 30. Ha anche una nuova casa, un forte imperiale che può essere riparato e ampliato, oltre a un compagno animale reclutato tramite una delle sue 15 missioni secondarie, nuovi incantesimi, un nuovo urlo di drago ed un enigma che a quanto pare implica il possesso di un draugr. Sapevate che il titolo è disponibile sull‘Xbox Game Pass.