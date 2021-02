Grezzo: pubblica annunci di lavoro per un nuovo progetto

Grezzo, lo studio dietro il ben accolto remake di The Legend of Zelda: Link’s Awakening, sta assumendo personale per il suo prossimo progetto: sono stati pubblicati nuovi annunci di lavoro dallo sviluppatore che offrono alcuni indizi sul prossimo titolo in sviluppo. Lo studio ha una lunga storia di partnership con Nintendo, principalmente sui giochi di Zelda: ha lavorato ai remake in 3DS di Ocarina of Time e Majora’s Mask, oltre che agli esclusivi Tri Force Heroes per 3DS, lo sviluppatore ha anche lavorato alla versione 3DS Luigi’s Mansion rilasciata nel 2018.

Grezzo ha pubblicato Link’s Awakening nel 2019, che è stato lodato per il suo fascino e fantasia di Zelda old school, ed è diventato uno dei giochi di The Legend of Zelda più venduti Switch: lo studio ha lavorato anche al di fuori di Nintendo, incluso con l’editore FuRYu su The Alliance Alive. Ora diversi nuovi annunci di lavoro sono stati individuati sul sito Web ufficiale di Grezzo per un programmatore, un designer di effetti e un designer dell’interfaccia utente: la descrizione dice che l’estetica del gioco deve essere medievale, elegante e che è Non fotorealistico ma un design di elementi reali. La descrizione del lavoro del programmatore in particolare dice che il titolo verrà creato nel motore Unity. Mentre la descrizione del nuovo gioco di Grezzo suggerisce che The Legend of Zelda potrebbe essere la sua fonte d’ispirazione, la homepage del sito dice:

Ti piacerebbe migliorare le tue abilità con noi sviluppando un nuovo lavoro originale?



Sembra che Grezzo stia cercando di creare una nuova IP originale, ma potrebbe anche significare che lo studio creerà il proprio gioco Zelda originale invece di un remake, come Grezzo ha fatto con Tri Force Heroes. È anche possibile che qualcuno di questi dettagli sia stato tradotto in modo errato o abbia un intento diverso in giapponese. Ora bisogna solo aspettare e vedere con cosa , lo studio Grezzo, ci sorprenderà questa volta.