Valheim potrebbe essere il più grande successo virale di Steam

Con oltre 367.000 giocatori simultanei oggi e in rapida ascesa, il gioco di sopravvivenza vichingo Valheim sembra essere il successo virale in più rapida crescita di sempre su Steam. Ciò significa che in soli 12 giorni Valheim ha raggiunto un numero di giocatori che farebbe vergognare molti altri giochi di successo. Rispetto ai successi dello stesso genere come Rust, che non ha mai raggiunto un punto simile, o il battle royale altrettanto virale Playerunknown’s Battlegrounds, che ha impiegato poco più di tre mesi nel 2017 per raggiungere più di 350.000 giocatori, raggiungendo in seguito un picco di quasi 3.000.000. Se la tendenza continua, Valheim potrebbe facilmente essere il più grande successo virale di tutti i tempi su Steam, essendo già entrato nella top 10 lo scorso fine settimana.

Non è nemmeno guidato dall’enorme campagna pubblicitaria dei grandi streamer Twitch, come spesso accade con successi come questo. Dai un’occhiata a questo grafico di SteamDB, che mostra una crescita costante degli spettatori che si appiattisce piuttosto che i tipi di massicci picchi di visualizzazioni sul conteggio dei giocatori che annunciano un’ondata di popolarità da quel tipo di esposizione. Le persone stanno giocando, non solo guardando, Valheim.

Il suo numero elevato di giocatori mette Valheim dietro solo a Dota 2 e Counter-Strike: Global Offensive nell’elenco dei giochi Steam più giocati in questo momento. Qui il 14 febbraio ci sono solo 12.000 giocatori dietro World of Warships per un posto tra i primi 10 detentori del record di tutti i tempi per i giochi su Steam. L’unico altro gioco comparabile in quella lista è la sopravvivenza e la creazione di RPG Terraria.

Questo tipo di crescita in sole due settimane è in netto contrasto con i grandi giochi da $ 60 di editori con enormi budget pubblicitari, che tendono a debuttare con un numero enorme di giocatori ma rapidamente si estendono a numeri molto più ragionevoli. Valheim ha invece iniziato come un gioco da $ 20 ed è balzato al successo. Anche l’ascesa fulminea di Among Us lo scorso anno ha richiesto un mese e mezzo per passare da 5.000 a 370.000 giocatori. (Tra di noi, va notato, ha un enorme pubblico mobile non monitorato su Steam). Iron Gate AB ha chiaramente colpito un nervo scoperto con Valheim, attingendo a qualcosa che le persone vogliono davvero o pensano davvero di volere. FOMO potrebbe spiegare un piccolo salto oltre il centomila o giù di lì, ma qualcosa su una combinazione del gameplay di Valheim e del prezzo ha fatto sparare il gioco in accesso anticipato verso le stelle.