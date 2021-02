Brigandine The Legend of Runersia: ad aprile l’edizione fisica

Numskull Games rilascerà un’edizione fisica dell’RPG tattico Brigandine: The Legend of Runersia per PlayStation 4 e Switch ad aprile in Europa, ha annunciato l’editore. Vi ricordiamo che potete trovare qui la nostra recensione del titolo.

Brigandine: The Legend of Runersia è stato lanciato per la prima volta su Switch tramite il Nintendo eShop nel giugno 2020 in tutto il mondo, seguito da PlayStation 4 tramite il PlayStation Store nel dicembre 2020. Il gioco è disponibile al dettaglio in entrambe le edizioni standard e limitata in Giappone. In Nord America, Limited Run Games ha rilasciato edizioni cartacee limitate. Di seguito una panoramica del gioco:

L’anno è il 781 a Runersia. La guerra si profila all’orizzonte per sei nazioni con ideologie incompatibili. Sei governanti e i loro cavalieri runici si lanceranno nel conflitto, ognuno con le proprie speranze e aspettative. Una volta che la terra è stata unificata sotto un’unica bandiera, i ricordi di The Legend of Runersia verranno recuperati e verrà rivelata la verità su ciò che è successo qui su Runersia.

Brigandine: The Legend of Runersia è un grande gioco di strategia. Scegli la tua fazione e il tuo comandante e costruisci un esercito di fedeli truppe, mostri e macchine da guerra per conquistare il continente.

Caratteristiche Principali