Red Dead Redemption 2 utilizzato per insegnare in un corso di storia dell’Università

Red Dead Redemption ed il suo seguito vengono usati per insegnare una lezione sulla storia americana dell’ Università del Tennessee. Nel thread di tweet qui sotto, il professore di storia Tore Olsson spiega che utilizzerà sia Red Dead Redemption che Red Dead Redemption 2 come punti di partenza per esplorare la storia americana tra il 1899 e il 1911. Il corso stesso si chiama “HIUS 383: Red Dead America “, ed esplora il colonialismo, il capitalismo, il razzismo e altro nel corso degli ultimi 12 anni.

Who says video games don’t belong in the classroom? I’m a history professor at @UTKnoxville. This fall, I’ll be teaching a new course titled “HIUS 383: Red Dead America,” exploring the historical reality behind @RockstarGames’ series. What kinds of topics will we be exploring? /1 pic.twitter.com/wkaHSvz4E4 — Tore Olsson (@ToreCarlOlsson) February 11, 2021



È importante ricordare che Olsson è semplicemente utilizzato dai giochi di Rockstar come punto di partenza per discutere il periodo della storia americana. Ciò è principalmente dovuto al fatto che, nel thread di tweet sopra, Olsson osserva che entrambi i giochi Rockstar sono “spesso storicamente imprecisi”, ma possono essere utilizzati per informare e avviare discussioni più approfondite sul periodo storico.

Non bisogna assolutamente possedere un PC o una console per prendere parte al corso di Olsson presso l’Università del Tennessee, anche se il professore presume che la maggior parte degli studenti presenti abbia familiarità con entrambi i giochi Rockstar. Inoltre, Olsson spera che questo approccio non ortodosso di utilizzare i videogiochi per iniziare l’analisi storica attirerà studenti che normalmente non frequenterebbero un corso di storia. Il corso stesso inizia a Knoxville presso l’Università del Tennessee il prossimo agosto. Per quanto riguarda il resto di noi, dovremo solo sperare che Olsson finisca per rilasciare parte del materiale didattico che usa online affinché possiamo esaminarlo da lontano.

