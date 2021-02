Captain Marvel 2: Zawe Ashton sarà la villain

Captain Marvel 2 ha la sua villain. Con la pre-produzione avviata, i Marvel Studios hanno ufficialmente ingaggiato una nuova attrice per dare il volto alla villain che affronterà il personaggio di Carol Danvers nel sequel. Come rumoreggiato qualche giorno fa, Zawe Ashton è stata ufficialmente scelta per interpretare la cattiva della pellicola: lo riporta in esclusiva l’autorevole Deadline.

Al momento non è chiaro quale personaggio andrà ad interpretare e, nel campo delle speculazioni, possiamo azzardare una Moonstone, l’arcinemica di Carol Danvers nei fumetti originali, o, visto il possibile legame tra questo film e la miniserie tv Secret Invasion, la regina degli Skrulls Veranke. La regia di questo Captain Marvel 2 è stata affidata a Nia DaCosta, regista del prossimo film su Candyman. Megan McDonnell, che ha lavorato alla serie WandaVision, si è occupata della sceneggiatura.

Brie Larson, vista nel ruolo nel primo film stand-alone dedicato al suo personaggio e, successivamente, in Avengers: Endgame, riprenderà i panni di Carol Danvers/Captain Marvel, affiancata per l’occasione da Teyonah Parris nei panni di una Monica Rambeau adulta (come visto in WandaVision). Iman Vellani, che debutterà come Miss Marvel nella sua serie personale, apparirà anche in questa pellicola.

Il primo film è uscito nel 2018 ed ha incassato 1.13 miliardi al box-office mondiale. Diretto dal duo Anna Boden–Ryan Fleck vedeva nel cast anche attori come Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Clark Gregg, Lashana Lynch, Annette Bening e Jude Law.

Captain Marvel 2 arriverà nei cinema l’11 novembre 2022.