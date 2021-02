Super Seducer 3 Recensione: il marpione colpisce ancora

Nel 1983, le sale giochi di tutto il mondo vennero sconvolte dall’arrivo di un cabinato molto particolare, contenente una tecnologia talmente innovativa da garantire una resa grafica straordinaria e obbligare gli avventori a sganciare un quantitativo extra di gettoni o monetine per fare una singola partita: eh sì, perché il Dragon’s Lair di Don Bluth era un’esperienza unica in sé e per sé, un cartone animato vero e proprio nel quale erano le nostre capacità mnemoniche a stabilire se il prode Dirk sarebbe riuscito a strappare la sua amata Daphne dalle grinfie del drago Singe e, sebbene a conti fatti la componente interattiva fosse limitata a pochi input, riuscì a catturare l’immaginario collettivo dando vita ad un intero genere (anche se il vero capostipite fu l’ampiamente trascurato, almeno al di fuori dei confini giapponesi, Astron Belt di Sega). Naturalmente, PC e console dell’epoca non potevano nemmeno sognare di riprodurre un film animato sui nostri televisori, nonostante qualche timido ma costosissimo tentativo da parte di Pioneer e RDI Video Systems, e così fummo costretti ad attendere gli anni ‘90 perché i giochi full-motion video (in breve, FMV) prendessero piede anche sui sistemi casalinghi grazie all’avvento dei CD, che venne capitalizzato tanto dai computer quanto dai primi modelli di console con lettore incorporato come il Sega CD (anche se si trattava di una periferica da collegare al Megadrive), il 3DO Interactive Multiplayer realizzato dalla joint venture fra Panasonic, Sanyo e GoldStar, e il CD-i della Philips.

Super Seducer 3: insegnaci ancora, Richard!

I CD-ROM hanno rappresentato un balzo tecnologico importantissimo sul finire dello scorso millennio, perché all’improvviso la capacità di archiviazione dei supporti multimediali balzò da una manciata di megabyte a ben 700, e non ci volle molto perché i game designer pensassero di sfruttare tutto questo spazio per riversarci qualunque filmato venisse loro in mente, assottigliando di fatto il confine tra cinema e videogioco spesso, purtroppo, a scapito di quest’ultimo. Beninteso, non tutti i giochi FMV erano brutti, e alcuni riuscirono a meritare gli onori dei rispettivi generi di appartenenza, come la serie di Tex Murphy nel campo delle avventure grafiche, ma in genere si trattava di rare eccezioni e, per ogni Tex Murphy, Phantasmagoria o Gabriel Knight che veniva pubblicato, c’erano almeno altri dieci giochi di qualità infima tipo Double Switch o Johnny Mnemonic. Poiché i prezzi di listino non erano comunque bassi, gli utenti ben presto lasciarono spegnere la novità per dedicarsi a prodotti meno spettacolari ma più godibili, pertanto i giochi FMV non hanno mai preso realmente piede, pur conservando un piccolo zoccolo duro di estimatori che ne apprezzano la generale goffaggine. Grazie alla capienza dei supporti odierni e alla velocità delle comunicazioni, alcuni sviluppatori perlopiù indipendenti hanno riesumato il fascino del live action in termini ludici, e così negli ultimi anni hanno visto la luce delle produzioni FMV di un certo livello come Her Story, Erica e persino un nuovo capitolo delle gesta di Tex Murphy, perciò la serie Super Seducer dell’ambizioso Richard La Ruina, nel quale interpretiamo lui stesso e occasionalmente qualche comprimario che, come dei moderni Larry Laffer, tentano di approcciare con scioltezza delle potenziali partner in un variegato assortimento di situazioni, non mi ha colto troppo di sorpresa.

Anzi, ad essere onesti, la cosa più incredibile di questa saga per aspiranti Casanova è la pretesa che, se ti atteggi come il suo baldanzoso protagonista, potresti davvero riuscire a sedurre una donna in qualche modo: i primi due titoli della trilogia vedono Richard comportarsi come l’uomo più laido che si possa immaginare, ma alla fine la ragazza cede comunque alle sue avances a condizione che il giocatore scelga le risposte “giuste” per lui, anche se queste ultime implicano insulti, manipolazioni o menzogne ​nei confronti dell’oggetto dei suoi desideri. Super Seducer 2 è riuscito a portare le assurde premesse del primo Super Seducer a livelli stratosferici (basti pensare al prologo, che vede il buon Richard entrare in scena su un carro armato per il puro gusto di farlo), aumentandone esponenzialmente i tempi comici e il divertimento complessivo. Riuscirà dunque Super Seducer 3 a contrastare la tendenza di questa miserabile pandemia e creare un’esperienza ancora più folle e irresistibile da prendere in giro rispetto all’ultima?

Super Seducer 3: sono indecisa fra il piercing e l’Italia

La risposta più diretta a questa domanda è no: Super Seducer 3 ritrae un mondo in cui il COVID-19 apparentemente non esiste, ma è chiaro fin dall’inizio che la pandemia ha inciso parecchio sulla portata del progetto. Mentre il primo livello di Super Seducer 2 aveva Richard che cavalcava il suddetto carro armato per partecipare ad una sontuosa festa in una villa con giardino, il terzo capitolo si apre con lui che fa languidamente la spesa in un supermercato quasi abbandonato. Ma questo è il mondo dei Super Seduttori, quindi la donna che incontra per caso è una bionda e giunonica svedese che rovista fra gli scaffali truccata di tutto punto, con indosso un top dalla scollatura generosa, jeans attillati e tacchi alti. Come tutti gli altri personaggi nel gioco, non indossa una maschera e ben sembra felice di avvicinarsi e di avvicinarsi a Richard dopo poche ore dal loro primo incontro. E’ con una punta di tristezza che devo constatare quanto quello mostrato sia un mondo fantastico ben lontano dal nostro attuale, e qualsiasi suggerimento romantico che Richard fornisce sembra ancora più datato rispetto ai predecessori. Mentre nel 2 c’era una co-narratrice che si univa al buon La Ruina nelle scene in cui offrivano consigli sugli appuntamenti e commentavano le scelte del giocatore, in Super Seducer 3 Richard parla da solo verso la telecamera: la perdita di un punto di vista femminile sui consigli di Richard rende queste sezioni molto meno interessanti, poiché le trasforma in una sequela di suggerimenti opinabili piuttosto che in un dialogo nel quale a volte le sue opinioni venivano messe in discussione senza mezzi termini. Anche se adesso c’è uno stuolo di ragazze formose vestite in modo succinto che circondano la nostra personale guida nel mondo del “tacchinaggio”, non le sentiremo mai aprire bocca e potremo soltanto guardarle mentre fissano il vuoto in lontananza o scorrono annoiate riviste e telefonini. Ho potuto giocare soltanto la versione censurata pre-rilascio di Super Seducer 3, compatibile con le politiche abbastanza stringenti di Twitch qualora mi fossi azzardato a portarlo in live con me, quindi la sfocatura di queste scene era talmente elevata da indurmi qualche volta a pensare che ci fosse qualcosa che non andava con il mio schermo.

Nel video introduttivo, veniamo anche avvertiti che ci saranno un sacco di stupidaggini con cui divertirsi tra le risposte disponibili, e in effetti molte delle opzioni a nostra disposizione sono totalmente fuori di testa: se devo spezzare una lancia in suo favore, la capacità di improvvisazione di La Ruina è uno dei punti migliori della sua prova attoriale, soprattutto quando enfatizza con grande trasporto la stupidità di certe scelte. Ad esempio, durante l’episodio della palestra, possiamo fargli fare irruzione irruzione nello spogliatoio femminile e, nel momento in cui viene aggredito per la sua sfacciataggine, lo vediamo lanciarsi in un discorso su come il genere sia un costrutto sociale e quindi dovrebbe essere consentito a tutti di mettersi a nudo insieme. In questa come in tante altre scene si notano i co-protagonisti che lottano disperatamente per non ridere di lui a causa delle sue espressioni bizzarre e del talento che dimostra nel recitare la parte di un idiota sapientone. Purtroppo, una buona percentuale di alternative va dallo sciocco al triviale, passando in diverse occasioni per toni piuttosto sgradevoli: c’è una sequenza in cui abbiamo la facoltà di passare dal cucinare una cenetta romantica per la sua nuova amica al rincorrerla per tutta casa armato di coltello, minacciando di ucciderla se non si toglie subito il vestito. In un’altra, possiamo estrarre una pistola e sparare a casaccio ad una delle comparse solo per il gusto di farlo. Ecco, a mio avviso questo tipo di umorismo surreale diventa ben presto imbarazzante più che ridicolo, e smorza un bel po’ i ritmi scherzosi della storia.

Nessuna maestra ha mai fatto sesso con me quando ero piccolo

Ci sono alcuni sbalzi tonali, tra il folle e il banale, che evidenziano quanto possa essere noioso il personaggio principale quando fa presumibilmente le scelte giuste: durante il nostro incontro al supermercato, ad esempio, l’atmosfera si appesantisce parecchio se scegliamo di conversare con la presunta conquista sull’esistenza dell’aldilà. Oppure, nello scenario ambientato in palestra, Richard propone quello che dovrebbe essere un gioco divertente alla sua nuova amica, ovvero raccontare le rispettive vite in 45 secondi, ma il modo diluito in cui le espongono li fa sembrare più simili a 45 minuti. Il problema peggiore di Super Seducer 3, che poi era lo stesso dei due capitoli precedenti, è che non sa bene quale identità assumere, se quella di un manuale obsoleto per artisti del rimorchio oppure di un’avventura FMV spiritosa e nonsense. Molti dei suggerimenti elargiti non sono più nemmeno lontanamente rilevanti nell’epoca del distanziamento sociale si basano su artificiose routine da PUA che la maggior parte delle donne sarebbe in grado di individuare in pochi secondi. Peraltro, certi consigli potrebbero tornarci utili solo se fossimo Richard La Ruina in persona, ad esempio quando ci viene data per buona la scelta di vantarsi della nostra carriera nel mondo dei videogiochi, persino dopo che la nostra interlocutrice ha dichiarato di aver giocato soltanto a The Sims e che il mondo dell’intrattenimento videoludico non le interessa. E’ vero, possiamo trovare anche qualche spunto di conversazione interessante e un paio di giochini sociali simpatici da fare, ma è improbabile che riusciremo a ricordarceli in mezzo al marasma di banalità e castronerie. Qualche riga più in alto ho citato il protagonista della serie Leisure Suit Larry non a caso, poiché parliamo di un franchise classico nel quale ridiamo dei suoi maldestri tentativi di trovare una compagna, ma il ruolo di Larry è quello di un amabile perdente con il quale entriamo facilmente in sintonia e che vogliamo aiutare ad avere successo. Di contro Richard, che un momento si comporta come un idiota sbavante e ninfomane e quello successivo intrattiene conferenze come una sorta di comprovato esperto di relazioni eterosessuali, non suscita in noi la medesima empatia: il titolo tenta di calzare entrambe le scarpe ma non riesce ad infilarsene nemmeno una fino in fondo, e non ho potuto fare a meno di chiedermi se non sarebbe stato meglio lasciare che Super Seducer 3 abbracciasse completamente il suo lato comico, perché con ogni probabilità il risultato finale ne avrebbe giovato.

Malgrado questo episodio perda gran parte della sfarzosità del suo precursore, ci sono alcuni timidi tentativi di rinnovare la tradizionale formula a scelta multipla, come delle sequenze QTE che ci consentono di ottenere risultati migliori in qualsiasi compito ci stiamo cimentando. La prima volta che ne ho incontrata una, sono stato colto totalmente alla sprovvista ma, alla fine, ho apprezzato persino il fallimento perché ho potuto assistere ad una terribile esibizione culinaria di Richard che ha sparso pezzi di pollo marinato per tutta la cucina mentre provava a cuocere un paio di tacos per la sua bella. Notevole anche il diagramma riassuntivo delle possibili ramificazioni che possiamo consultare a fine livello in stile (perdonami, David) Detroit: Become Human, utile per capire quali scelte sviluppano in direzioni differenti la storia e quali invece si rivelano vicoli ciechi, anche se non possiamo riprendere la narrazione da un punto qualsiasi ma ogni volta è necessario ricominciare. Non posso commentare il comparto tecnico in maniera esaustiva, dato che si tratta di un gioco composto da una tonnellata di filmati e una semplice interfaccia grafica per guidare il buon Richard, ma ho gradito i settaggi opzionali che vengono sbloccati una volta completato ciascun livello e che attenuano almeno in parte il tedio di doverlo ripetere per ottenere un finale diverso. E, anche se si tratta di un’opinione assolutamente personale, non ho nemmeno nulla da obiettare sulla scelta delle attrici, fra le quali segnalo la splendida Kandyland (Emma Carlsson) che in molti probabilmente conosceranno per il suo canale Twitch.

Nell’introduzione al gioco, Richard La Ruina si è fatto ritrarre con indosso una tunica Jedi, in maniera decisamente appropriata perché Super Seducer 3 è sicuramente Il Ritorno dello Jedi della sua trilogia (nonostante nel titolo abbia deciso di citare L’Impero Colpisce Ancora). Sebbene questo terzo episodio smorzi finalmente un po’ delle tematiche razziste e sessiste che caratterizzavano il suo predecessore, sfortunatamente lascia anche per strada una generosa porzione di spettacolarità e, soprattutto, di confronto con il gentil sesso che migliorava tantissimo il suo bizzarro approccio “educativo”. In buona sostanza, Super Seducer 3 è a tratti divertente e molto spesso imbarazzante, consigliato per passare una serata con amici e amiche tracannando qualche birra, ma niente di più. E, mi raccomando, non prendete troppo sul serio i consigli del buon Richard, o da cacciatori rischierete di fare la fine delle prede!