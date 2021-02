After 3: online il primo teaser trailer

After 3 arriverà quest’anno, come promesso. La 01 Distribution ha diffuso ufficialmente in rete il primissimo teaser trailer del terzo episodio della saga e la prima foto ufficiale che noi, come sempre, vi presentiamo comodamente in calce a questa notizia.

After è la fortunata saga di libri di Anna Todd, nata online da una fanfiction, divenuta in poco tempo un impressionante fenomeno della letteratura young adult. La saga After è stata pubblicata in 35 paesi in tutto il mondo, e solo in Italia ha venduto oltre 2 milioni di copie (Sperling& Kupfer). After 3 è tratto dai romanzi After 3 – Come mondi lontani e After 4 – Anime Perdute: in Italia, infatti, sono stati pubblicati cinque romanzi invece dei quattro originali. After We Fell, terzo romanzo originale, è stato pubblicato in due parti: Come mondi lontani e Anime Perdute.

In questo terzo episodio, proprio quando Tessa sta per prendere la più grande decisione della sua vita, tutto cambia. Alcune scoperte sulla sua famiglia, e su quella di Hardin, mettono in dubbio tutto ciò che fino a quel momento era certo e rendono la conquista del loro futuro insieme ancor più difficile da rivendicare.

Il film è diretto da Castille Landon e scritto da Sharon Soboil, vede nel cast Josephine Langford, Hero Finnes Tiffin, Chance Perdomo, Stephen Moyer e Mira Sorvino.

Il primo capitolo, uscito nel 2019, ha incassato sei milioni di euro in Italia. Il suo sequel, uscito lo scorso settembre, ne ha incassati quattro ma in tempi di pandemia. After 3 dovrebbe debuttare entro quest’anno nelle sale cinematografiche.