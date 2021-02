Gina Carano commenta il suo allontanamento da Lucasfilm

Gina Carano ha già trovato un nuovo impiego e lo racconta in esclusiva a Deadline. Come ricorderete, la scorsa settimana, in seguito a dei controversi tweet, l’attrice e combattente di MMA è stata ‘licenziata’ (o meglio: il suo contratto non è stato rinnovato) dalla Lucasfilm e dalla Walt Disney Pictures. La Carano, in questo modo, non riprenderà più il ruolo di Cara Dune, vista nelle due stagioni di The Mandalorian, nell’Universo di Star Wars e, stando alle fonti, una serie spin-off su di lei sarebbe stata cancellata in corsa lo scorso dicembre.

Ma Gina Carano ha già risposto alla Disney dopo la bufera che l’ha investita e dai microfoni di Deadline annuncia di star lavorando ad un nuovo film con il The Daily Wire. “The Daily Wire mi sta aiutando a far sì che uno dei miei sogni diventi realtà: sviluppare e produrre un mio film. Ho gridato e la mia preghiera è stata ascoltata. Sto mandando un messaggio di speranza a chiunque stia vivendo nella paura di essere cancellato dalla mafia totalitaria. Ho soltanto iniziato ad usare la mia voce che ora è più libera che mai, e spero che possa essere d’ispirazione per altri. Non possono cancellarci se non glielo permettiamo” ha tuonato Gina Carano nell’intervista.

Il The Daily Wire ha commentato: “non potremmo essere più eccitati di lavorare con Gina Carano, un incredibile talento licenziato da Lucasfilm e da Disney per aver offeso la Sinistra Autoritaria di Hollywood. E’ per questo che il The Daily Wire esiste: fornire non solo un’alternativa ai consumatori ma anche ai creatori che rifiutano di inchinarsi alla mafia. Non vediamo l’ora di fornire il talento di Gina agli Americani che l’ammirano, e non vediamo l’ora di mostrare ad Hollywood che se vogliono continuare a cancellare chi la pensa diversamente, ci aiuteranno a costruire l’XWing che abbatterà la loro Morte Nera”.

Il nuovo film della Carano sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma del sito The Daily Wire.