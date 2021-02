Remedy segna un anno da record: diversi progetti in sviluppo

Remedy Entertainment è sempre stata una software house che certamente non è passata certamente inosservata con titoli del calibro di Max Payne, Alan Wake, Quantum Break ed il recente Control, dove quest’ultimo è disponibile gratuitamente per gli abbonati del PlayStation Plus in versione Ultimate su PlayStation 4 e PlayStation 5. Secondo quanto riportato da GameIndustry.biz, quest’anno l’azienda ha visto 41,1 milione d’euro in entrate, segnando una crescita del 30% in più rispetto all’anno precedente.

Questo è decisamente un passo importante per Remedy Entertainment, considerando che non è arrivato alcun titolo o nuova IP da parte dello studio. Rimanendo sempre sull’argomento, è ritornato al centro della discussione Vanguard, il free to play multiplayer in sviluppo dall’azienda. Secondo quanto rivelato da Tero Virtala, CEO dell’azienda, il team si sta focalizzando su questo progetto misterioso e sui lavori legati strettamente alla campagna di CrossFire X. Per concludere, Remedy Entertainment starebbe lavorando ad un nuovo progetto AAA e un altro d’entità minore, di cui non abbiamo informazioni al riguardo, in collaborazione con Epic Games.