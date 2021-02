Gamesense Meta: aperti i preordini per il mouse da gaming

Nel corso delle ultime ore, Gamesense ha da poco aperto i preorder per il mouse da Gaming Gamesense Meta, il quale sarà disponibile a partire dalla giornata del 4 Aprile 2021. Questo prodotto presenta delle caratteristiche decisamente interessanti per coloro che vogliono mettere le mani su una periferica in grado di fornirgli precisione e versatilità. Ecco da quanto si evince dalla descrizione ufficiale del Gamesense Meta:

Progettato per giocare per lunghe ore, la tua mira non ti farà pesare la vittoria. Il PMW 3360 è un sensore collaudato allo stato dell’arte, lodato per l’affidabilità. I piedini non colorati in PTFE puro al 100% hanno bordi arrotondati di 8mm per fornire uno scorrimento veloce, ma fluido. Il Gamesense Meta è progettato per farti vincere.