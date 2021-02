Guilty Gear Strive: pubblicato il video-guida di Giovanna

Arc System Works torna a mostrare le video guide dei personaggi di Guilty Gear Strive. Dopo i primi 7 episodi usciti lo scorso anno a ridosso della closed beta, e quelli di pochi giorni fa di Millia, Zato, Ramlethal, e Leo, nelle ultime ore è stato pubblicato un video, il decimo, che fa vedere come si eseguono le mosse di Giovanna.

Precedentemente invece erano stati mostrati tre video gameplay, con tre scontri diversi, e ricordiamo che oltretutto a breve sarà disponibile una open beta per PlayStation 4 e PlayStation 5, dal 19 febbraio fino al 21 febbraio. Il gioco completo sarà invece disponibile dal 9 aprile su PlayStation 4, PlayStation 5 e PC e, come vi abbiamo fatto sapere, è disponibile il pre-order digitale. Qui invece i requisiti per la versione PC.

Ricordiamo infine che durante questo mese verrà annunciato il 15esimo e ultimo personaggio che farà parte del roster iniziale di Guilty Gear Strive.

L’open beta test si svolgerà dal 19 febbraio alle 04.00 fino al 21 febbraio alle 16.00. Ci si può iscrivere fino al 18 febbraio alle 04.00.

Contenuti giocabili del’open beta test:

– Offline: versus (VS CPU/VS 2P), tutorial, training

– Online: Online match, ranking, quick start

– Collection: Replay

I contenuti dell’open beta test sono soggetti a modifiche e potrebbero essere diversi dal prodotto finale di “GUILTY GEAR -STRIVE-”

