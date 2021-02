Overcooked All You Can Eat: data per PC, PS4, One e Switch

Già disponibile su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, Overcooked All You Can Eat ha una data anche su PC, PlayStation 4, Xbox One e Ninendo Switch. Il publisher team17 e gli sviluppatori di Ghost Town Games hanno infatti annunciato che il party game da cucina sarà disponibile dal 23 marzo.

Qui sotto potete vedere il simpatico trailer dove, ad annunciare la notizia, è proprio il Re Cipolla.

Questa la descrizione di Overcooked All You Can Eat attraverso la pagina Steam:

Overcooked!, Overcooked! 2 e tutti i rispettivi contenuti aggiuntivi sono gli ingredienti di questa deliziosa edizione definitiva!

Divertiti con centinaia di livelli di anarchia culinaria cooperativa in scenari sempre più implausibili e precari.

Overcooked! sbarca online

Per la prima volta in assoluto, in Overcooked! è disponibile il multigiocatore online! Torna nelle tue cucine preferite del primo capitolo, in 4K e online!”

Multigiocatore multipiattaforma

Tuffati nel caos culinario in compagnia dei tuoi amici con il multigiocatore multipiattaforma e la chat vocale. La coda condivisa significa attese minori e più tempo per le follie da chef!”

Una gioia per gli occhi!

La grafica di entrambi i giochi è stata migliorata oltremisura e aggiornata a 4K. La serie Overcooked! non è mai stata così bella. “

Nuovi e gustosi contenuti!

Livelli inediti, nuovi chef e follie senza precedenti. Solo in Overcooked! All You Can Eat.”

Modalità a non finire!

Oltre alle modalità classiche (campagna, sopravvivenza e pratica), All You Can Eat introduce la modalità assistita! Quest’ultima include un ventaglio di opzioni per rendere il gioco meno stressante, per esempio aumentando il tempo a disposizione per completare le ricette o permettendo di saltare i livelli. “

Sempre più accessibile!

Con Overcooked! All You Can Eat tutti possono gettarsi nella mischia culinaria! L’interfaccia è scalabile e sono disponibili opzioni specifiche per chi è affetto da dislessia o daltonismo. “

Torna nel Regno delle Cipolle e prendi parte a un’abbuffata di proporzioni epiche con Overcooked! All You Can Eat.