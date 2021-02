Annunciato il controller e custodia a tema Pokémon per Nintendo Switch

PowerA, azienda leader nello sviluppo di periferiche di gioco su licenza di alta qualità – è orgogliosa di annunciare che il nuovo Enhanced Wireless Controller e la custodia di protezione per Nintendo Switch e Switch Lite, Pikachu 025 dedicato ai Pokémon sono ora disponibili. Commemorate i 25 anni di uno dei franchise più amati portando a casa un controller che richiama le radici della serie. Puoi prendere sia la custodia stilizzata che il controller Enhanced Wireless Nintendo Switch in questo momento da Argos per 39,99 sterline.

Questo controller con licenza ufficiale di PowerA eleva il tuo gioco su Nintendo Switch con controlli di movimento, Advanced Gaming Buttons mappabili e tecnologia Bluetooth® 5.0 per il gioco wireless. Con un’autonomia fino a 30 ore di gioco grazie alla batteria interna ricaricabile, l’Enhanced Wireless Controller ti offre il vantaggio necessario nel gioco competitivo, oltre a flessibilità e comfort durante lunghe sessioni di gioco rilassate.

Da affiancare all’Enhanced Wireless Controller, la custodia protettiva per Nintendo Switch con licenza ufficiale di PowerA è l’accessorio ideale per tenere al sicuro la tua console e i tuoi giochi. All’esterno, un robusto guscio esterno e cerniere resistenti assicurano che qualsiasi danno ai tuoi oggetti di valore sarà evitato, mentre l’interno modellato e la fodera in feltro evitano che lo schermo si graffi.

Entrambi questi prodotti sono dotati di un design unico e giocoso, tra cui un accattivante schema di colori giallo e nero con Pikachu, il preferito della serie, in primo piano sia sulla custodia che sul controller. Etichettato “025” per commemorare il posto di Pikachu nel Pokédex, questi prodotti PowerA sono un must per chiunque abbia un posto nel cuore per i classici titoli Pokémon.