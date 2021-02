BlazBlue Alternative Dark War: pubblicato il filmato d’apertura

Il publisher Arc System Works e lo sviluppatore Linked Brain hanno fatto uscire l’openign di BlazBlue Alternative: Dark War. Il gioco sarà disponibile su iOS tramite App Store e Android tramite Google Play dal 16 febbraio in Giappone come titolo free-to-play con acquisti in-app.

BlazBlue Alternative: Dark War, annunciato per la prima volta nell’agosto 2017 e previsto inizialmente per il rilascio nel 2018, è un gioco di ruolo sviluppato come un vero e proprio sequel della serie BlazBlue, con episodi della “Dark War” che ha dato il via alla serie. È stato supervisionato interamente dal produttore Toshimichi Mori.

Qui sotto potete vedere il filmato. Qui invece il sito ufficiale.