Keiichiro Toyama parla del suo prossimo horror

A dicembre Keiichiro Toyama aveva lasciato Sony per fondare Bokeh Game Studio. Il creatore di serie come Silent Hill, Gravity Rush e Siren sta lavorando ora ad un nuovo titolo horror, come mostrato nel recente video pubblicato sui canali social del team. Intitolato “Focus”, vede Toyama discutere di influenze e idee per il primo gioco dello studio.

Il designer fa notare che la direzione è “piuttosto oscura, lontana dai miei titoli più recenti” sottolineando che si tratta di un ritorno alle sue radici horror. Sebbene gli elementi horror costituiscano la base, Toyama vuole “mantenere una nota di intrattenimento” e garantire che i giocatori si sentono “euforici“. Il tema che vuole perseguire è quello della “vita quotidiana che viene scossa. Piuttosto che mostrare cose spaventose, dovrebbe mettere in discussione la nostra posizione, farci sfidare il fatto che stiamo vivendo pacificamente. Mi piace portare questo tipo di pensieri nei miei concept. Vorrei che fosse il tema del mio prossimo gioco.”

Un altro tema centrale è quello di un “death game” in cui l’intrattenimento si scontra con “mondi alquanto brutali”. Questi tipi di giochi si concentrano su persone normali che devono affrontare circostanze straordinarie e quindi vengono spinte al limite. Il gameplay e le meccaniche generali non sono state mostrate, ma ci sono diverse concept art durante il video, che potete veder qui sotto.