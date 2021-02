Fall Guys Ultimate Knockout: ora disponibile un nuovo costume a tema San Valentino

Fall Guys Ultimate Knockout, battle royale di successo da parte di Devolver Digital e Mediatonic, continua ad aggiornarsi al passo con gli eventi che ci circondano. Non poteva mancare, ovviamente, qualcosa a tema San Valentino per una delle produzioni più di successo dello scorso anno.

Per far sentire il loro affetto, i ragazzi del team di Mediatonic hanno annunciato che dal 14 febbraio è disponibile un nuovo costume per i fagiolini del gioco. Già teneri di loro, con il costume del Panda Rosso saranno ancora più irresistibili.

Occhio però, il suddetto costume sarà acquistabile al costo di 1000 kudos e, elemento fondamentale, sarà disponibile per un tempo limitato. Infatti, il costume del Panda Rosso sarà presente nello store di gioco soltanto fino al 16 febbraio. Vi conviene giocare a Fall Guys Ultimate Knockout in questi giorni per accaparrarvi il nuovo e tenerissimo costume!